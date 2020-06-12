Турция построит две базы в Ливии

Сразу две военные базы планирует построить официальная Анкара в Ливии. Об этом сообщили турецкие СМИ.
Турция планирует построить две постоянные базы в Ливии. Одна разместится на авиабазе Ватие. Кроме того, в порту Мисрата планируется поставить военно-морскую базу.
«На базе будут развернуты системы противовоздушной обороны, которые сейчас успешно ведут операцию против Хафтара», — сообщили турецкие масс-медиа.
Сейчас в Ливии идет гражданская война. Ливийская национальная армия воюет с войсками Правительства национального согласия. В конфликте реализованы интересы нескольких стран. В последнее время там обострилась обстановка.