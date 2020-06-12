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Турция построит две базы в Ливии

, 19:37 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: yenisafak.com

Турция построит две базы в Ливии
Реджеп Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Сразу две военные базы планирует построить официальная Анкара в Ливии. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Турция планирует построить две постоянные базы в Ливии. Одна разместится на авиабазе Ватие. Кроме того, в порту Мисрата планируется поставить военно-морскую базу.

«На базе будут развернуты системы противовоздушной обороны, которые сейчас успешно ведут операцию против Хафтара», — сообщили турецкие масс-медиа.

Сейчас в Ливии идет гражданская война. Ливийская национальная армия воюет с войсками Правительства национального согласия. В конфликте реализованы интересы нескольких стран. В последнее время там обострилась обстановка.

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