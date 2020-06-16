Бородай рассказал, зачем заехал на Донбасс

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16 июня 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: интервью ИА "Новороссия" на сайте СДД

доброволец-россиянин на Донбассе, про которого Бородай ничего не сказал, на фото из архива автора

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай прибыл на Донбасс. С какими целями, он признался в интервью ИА «Новороссия».

Бывший председатель правительства ДНР Александр Бородай приехал в Донецк с экономическим проектом.

«Одной из основных задач Союза добровольцев Донбасса с момента его создания является оказание помощи Народным Республикам», — рассказал Александр Бородай в интервью: «Это и делается на регулярной основе. Для того, чтобы узнать какую помощь мы оказываем, любой желающий может зайти на наш сайт».

Бородай рассказал об экономических проектах, которые появились у организации. Еще одним вопросом стала амнистия добровольцев, которые за правонарушения находятся в заключении на территории ДНР.

Еще одной основной задачей организации Бородая является социализация добровольцев-россиян, которые вернулись с Донбасса. Об этом глава СДД ничего не рассказал. По крайней мере, в этом интервью.