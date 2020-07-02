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ЦИК озвучила результаты обработки всех протоколов по голосованию о внесении поправок в Конституцию

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

ЦИК озвучила результаты обработки всех протоколов по голосованию о внесении поправок в Конституцию
Фото: голосование, Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Центральная избирательная комиссия России сообщила, что обработано 100% протоколов по голосованию о внесении поправок в Конституцию. Оглашены полученные результаты.

После обработки всех протоколов выяснилось, что за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации проголосовало 77,92% россиян, против - 21,27%. Известно, что общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила без малого 65%.

Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Малахов возмутился, что россияне могли подумать, что он участвовал в акции против поправок в Конституцию.

Кроме того, на Красной площади задержали  активистов, которые выложили своими телами число 2036.

БА

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