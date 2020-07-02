ЦИК озвучила результаты обработки всех протоколов по голосованию о внесении поправок в Конституцию
2 июля 2020, 10:14[ «Аргументы Недели» ]
Центральная избирательная комиссия России сообщила, что обработано 100% протоколов по голосованию о внесении поправок в Конституцию. Оглашены полученные результаты.
После обработки всех протоколов выяснилось, что за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации проголосовало 77,92% россиян, против - 21,27%. Известно, что общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила без малого 65%.
Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Малахов возмутился, что россияне могли подумать, что он участвовал в акции против поправок в Конституцию.
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