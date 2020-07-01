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Активисты выложили телами цифру 2036 — до этого года Путин сможет занимать пост президента после «обнуления»

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Активисты выложили телами цифру 2036 — до этого года Путин сможет занимать пост президента после «обнуления»

На Красной площади активисты выложили своими телами число 2036. Это год до которого на посту президента России останется Владимир Путин после принятия поправок в Конституцию и "обнуления".

В акции приняли участие восемь человек: муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.

Всех флешмоберов с Красной площади задержали и доставили в отделение. 

БИ

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