Активисты выложили телами цифру 2036 — до этого года Путин сможет занимать пост президента после «обнуления»

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

На Красной площади активисты выложили своими телами число 2036. Это год до которого на посту президента России останется Владимир Путин после принятия поправок в Конституцию и "обнуления".

В акции приняли участие восемь человек: муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.

Всех флешмоберов с Красной площади задержали и доставили в отделение.