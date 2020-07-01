Активисты выложили телами цифру 2036 — до этого года Путин сможет занимать пост президента после «обнуления»
1 июля 2020, 13:20[ «Аргументы Недели» ]
На Красной площади активисты выложили своими телами число 2036. Это год до которого на посту президента России останется Владимир Путин после принятия поправок в Конституцию и "обнуления".
В акции приняли участие восемь человек: муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.
Всех флешмоберов с Красной площади задержали и доставили в отделение.
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