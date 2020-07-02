«Меня просто бомбит», Малахов возмутился, что россияне могли подумать, что он участвовал в акции против поправок в Конституцию

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 июля 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Малахов возмутился тем, что кто-то мог подумать, что он пришёл на акцию против поправок в Конституцию. Телеведущего заметили на Пушкинской площади и сфотографировали и опубликовали снимок в Сети.

Но оказалось, что это не протест Малахова, а неудачные стечения обстоятельств. Ведущий ток-шоу «раз в жизни» решил сходить в театр, а попал на акцию протеста. «Друзья, меня просто бомбит, стоило мне раз в жизни пойти в театр по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, в результате тебя приписывают к собравшимся на Пушкинской площади. Успокойтесь! Я вне политики и проголосовал сегодня «за» поправки в Конституцию».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura) 1 Июл 2020 в 10:59 PDT

"Успокоил! А то уж мы подумали что Андрюша настоящий журналист , а не "подлиза ", "Ну как же на колени не упасть! Куда ж он милый потом работать пойдёт?", - комментируют новость пользователи.