«Меня просто бомбит», Малахов возмутился, что россияне могли подумать, что он участвовал в акции против поправок в Конституцию
2 июля 2020, 09:04[ «Аргументы Недели» ]
Андрей Малахов возмутился тем, что кто-то мог подумать, что он пришёл на акцию против поправок в Конституцию. Телеведущего заметили на Пушкинской площади и сфотографировали и опубликовали снимок в Сети.
Но оказалось, что это не протест Малахова, а неудачные стечения обстоятельств. Ведущий ток-шоу «раз в жизни» решил сходить в театр, а попал на акцию протеста. «Друзья, меня просто бомбит, стоило мне раз в жизни пойти в театр по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, в результате тебя приписывают к собравшимся на Пушкинской площади. Успокойтесь! Я вне политики и проголосовал сегодня «за» поправки в Конституцию».
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