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«Меня просто бомбит», Малахов возмутился, что россияне могли подумать, что он участвовал в акции против поправок в Конституцию

, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

«Меня просто бомбит», Малахов возмутился, что россияне могли подумать, что он участвовал в акции против поправок в Конституцию

Андрей Малахов возмутился тем, что кто-то мог подумать, что он пришёл на акцию против поправок в Конституцию. Телеведущего заметили на Пушкинской площади и сфотографировали и опубликовали снимок в Сети.

Но оказалось, что это не протест Малахова, а неудачные стечения обстоятельств. Ведущий ток-шоу «раз в жизни» решил сходить в театр, а попал на акцию протеста. «Друзья, меня просто бомбит, стоило мне раз в жизни пойти в театр по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, в результате тебя приписывают к собравшимся на Пушкинской площади. Успокойтесь! Я вне политики и проголосовал сегодня «за» поправки в Конституцию».

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Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)

"Успокоил! А то уж мы подумали что Андрюша настоящий журналист , а не "подлиза ", "Ну как же на колени не упасть! Куда ж он милый потом работать пойдёт?", - комментируют новость пользователи.

БИ

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