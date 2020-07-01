В России выявили более 6,5 тысяч случаев коронавируса за сутки
1 июля 2020, 10:44[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 654 405 человек. Об это стало известно в среду, 1 июля.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6556 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2091 (31,9%) без клинических проявлений … полностью выздоровел 10 281 человек», - уточнили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших коронавирусом зарегистрировано в Москве – 611, Московской области – 306, Санкт-Петербурге – 262, Ханты-Мансийском АО – 261 и Свердловской области – 256.
При этом суточный прирост по стране составляет 1,0%.
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