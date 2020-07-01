В России за 24 часа умерло свыше 200 больных коронавирусом
1 июля 2020, 10:42[ «Аргументы Недели» ]
За последние сутки число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России превысило 200 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки подтверждено 216 летальных случаев... За весь период по России умерло 9 536 человек», - рассказали в оперштабе. Отмечается, что больше всего умерших в Санкт-Петербурге – 46 человек. Следом идет Москва. Где за 24 часа от коронавируса погибло 35 человек, и Московская область с 24 умершими.
Также в оперштабе сообщили, что за сутки в стране диагностировали 6556 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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