В Республике Алтай установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

В Республике Алтай выявлено 64 новых случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус подтвердился у 44 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей, и у семи жителей города Горно-Алтайска. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 28 случаях диагностированы симптомы заболевания.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 36 843 человека.
На данный момент в регионе лабораторно подтверждено 745 случаев заболевания. В республике зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом. Ранее глава Республики Алтай ужесточил ограничительные меры в регионе.
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