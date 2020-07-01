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В Республике Алтай установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorno-altaisk.info

В Республике Алтай установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки
Защитная маска. Фото: pixabay.com

В Республике Алтай выявлено 64 новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус подтвердился у 44 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей, и у семи жителей города Горно-Алтайска. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 28 случаях диагностированы симптомы заболевания.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 36 843 человека.

На данный момент в регионе лабораторно подтверждено 745 случаев заболевания. В республике зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом. Ранее глава Республики Алтай ужесточил ограничительные меры в регионе.

ДВа

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