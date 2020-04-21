Глава Республики Алтай ужесточил ограничительные меры в регионе

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21 апреля 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Фото: официальный сайт Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в распоряжение правительства региона о введении на территории субъекта режима повышенной готовности.

Кроме этого, он определил комплекс ограничительных мероприятий на территории одного из районов региона. Соответствующее распоряжение подписано 21 апреля.

Согласно документу, всем гражданам, прибывшим на территорию Республики Алтай всеми видами транспорта из других регионов России, следует сообщать по номеру телефона круглосуточной горячей линии о своем прибытии, месте нахождения, датах пребывания, а также иную контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

Жителям, зарегистрированным на территории республики, предписывается обеспечить самоизоляцию в домашних условиях на 14 календарных дней со дня прибытия. Все прибывшие из других регионов должны находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.

Кроме того, Хорохордин распорядился перевести все госучреждения, подведомственные региональным Минтруду и Минобрнауки, с круглосуточным пребыванием детей и взрослых на 14-дневный вахтовый режим работы персонала с обязательным обследованием сотрудников с признаками ОРВИ на коронавирусную инфекцию. Эти меры будут действовать до 1 июня 2020 года.

Отдельным распоряжением глава Республики Алтай ввел ограничительные меры в Турочакском районе. Ранее там были выявлены два случая коронавирусной инфекции у строителей из Томской области, работавших вахтовым методом и уже покинувших регион.

Ранее сообщалось, что фабрика в Набережных Челнах стала очагом распространения коронавируса.