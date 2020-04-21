Фабрика в Набережных Челнах стала очагом распространения коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что очагами распространения коронавирусной инфекции часто становятся сотрудники предприятий.
По ее словам, один случай распространяется в коллективах среди сотрудников, а затем расходится по семьям работников. Ярким примером такого распространения она назвала фабрику «Акульчев» в Набережных Челнах, где зарегистрировано 14 заболевших коронавирусом.
Как выяснилось, один из работников заразился от своей матери, которая общалась с инфицированной знакомой. Сейчас под наблюдением находится 32 сотрудника и 25 членов их семей.
«У всех огромные риски возникновения инфекции», – заявила Патяшева.
Кроме того, в республике был отмечен и завозной случай коронавирусной инфекции, также связанный с производством. Вирус завезли из Удмуртии на завод «ТЭМПО» в Набережных Челнах.
Ранее 11 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Астраханской области.