Фабрика в Набережных Челнах стала очагом распространения коронавируса

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21 апреля 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Челнинские известия»

Фото: соцсети

Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что очагами распространения коронавирусной инфекции часто становятся сотрудники предприятий.

По ее словам, один случай распространяется в коллективах среди сотрудников, а затем расходится по семьям работников. Ярким примером такого распространения она назвала фабрику «Акульчев» в Набережных Челнах, где зарегистрировано 14 заболевших коронавирусом.

Как выяснилось, один из работников заразился от своей матери, которая общалась с инфицированной знакомой. Сейчас под наблюдением находится 32 сотрудника и 25 членов их семей.

«У всех огромные риски возникновения инфекции», – заявила Патяшева.

Кроме того, в республике был отмечен и завозной случай коронавирусной инфекции, также связанный с производством. Вирус завезли из Удмуртии на завод «ТЭМПО» в Набережных Челнах.

Ранее 11 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Астраханской области.