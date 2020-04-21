11 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Астраханской области

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: astrakhan-24.ru

Фото: соцсети

По данным областного Минздрава, на 21 апреля в Астраханской области зарегистрировано 147 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, за сутки число заболевших увеличилось на 11.

«В качестве контактных лиц на учете состоят 2578 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 1537 человек, еще 2162 человека сняты с учёта», – говорится в сообщении.

Всего за весь период эпидемии 13 ранее заболевших и получивших положительный диагноз выздоровели и были выписаны. В Астраханской области коронавирусная инфекция стала причиной трех летальных исходов.

Ранее глава ВОЗ заявил, что смягчать карантинные меры пока что не стоит.