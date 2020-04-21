Глава ВОЗ считает, что смягчать карантинные меры пока что не стоит

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21 апреля 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Фото: соцсети

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил о серьезном ухудшение ситуации с коронавирусом, поэтому смягчать карантинные меры, по его мнению, не стоит.

ВОЗ подвергло резкой критике ослабление карантинных мер в ряде европейских стран, в том числе, в Италии, Испании, Германии и Австрии. В то время, как, по словам Гебреисуса, «худшее еще впереди».

Глава ВОЗ отметил, что человечество все еще может предотвратить кризис, которым может обернуться пандемия, но ситуацию усложняет то, что о вирусе практически ничего не известно.

Ранее в ВОЗ рассказали, откуда появляется большинство вирусов.