В ВОЗ рассказали, откуда появляется большинство вирусов

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17 апреля 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, откуда берется большинство новых вирусов. Он призвал принять необходимые меры.

Гебрейесус заявил, что около 70% новых вирусов приходят к людям от диких животных. Глава ВОЗ призвал правительство стран мира ужесточить правила продажы диких животных для употребления в пищу.

«Правительства должны решительно усилить запреты на продажи и торговлю диких животных для еды... порядка 70% новых вирусов появляется от животных, мы работаем совместно для понимания и предотвращения передачи патогенов от животных к людям», - сказал он.