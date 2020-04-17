В ВОЗ рассказали, откуда появляется большинство вирусов

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, откуда берется большинство новых вирусов. Он призвал принять необходимые меры.
Гебрейесус заявил, что около 70% новых вирусов приходят к людям от диких животных. Глава ВОЗ призвал правительство стран мира ужесточить правила продажы диких животных для употребления в пищу.
«Правительства должны решительно усилить запреты на продажи и торговлю диких животных для еды... порядка 70% новых вирусов появляется от животных, мы работаем совместно для понимания и предотвращения передачи патогенов от животных к людям», - сказал он.