Избитый оператор Собчак раскрыл подробности съемок в монастыре, мужчине сломали кисть руки

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29 июня 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио КП

фото: оператор, pixabay.com

Оператор и режиссер Сергей Ерженков, который ездил с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральский женский монастырь на интервью, поделился деталями о конфликте с местными служителями. Отмечается, что мужчина тоже пострадал в потасовке, ему сломали кисть руки.

«Монастырь является территорией Екатеринбургской епархии. Мы писали четыре запроса туда. Они говорят: «Мы не контролируем ситуацию». То есть, надо понимать, что отец Сергий не обладает никакими легитимными полномочиями распоряжаться там. Он там никем не является, как и те люди, что нас избили», - поделился Сергей в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, он снимал монастырь три дня и все было хорошо, а потом туда неожиданно пришли «урки в спортивных костюмах» и напали на него. Сергей считает, что там находится «элементарная секта». РПЦ, к сожалению, запустила ситуацию настолько, что не в силах ее контролировать, отметил он.

Кроме того, оператор рассказал, что фильм все равно выйдет, и люди узнают всю правду о Среднеуральском монастыре, в том числе о насилии над детьми.

Ранее Наталья Поклонская прокомментировала конфликт телеведущей Ксении Собчак со служителями Среднеуральского женского монастыря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 27 Июн 2020 в 9:05 PDT