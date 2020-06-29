Избитый оператор Собчак раскрыл подробности съемок в монастыре, мужчине сломали кисть руки

Оператор и режиссер Сергей Ерженков, который ездил с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральский женский монастырь на интервью, поделился деталями о конфликте с местными служителями. Отмечается, что мужчина тоже пострадал в потасовке, ему сломали кисть руки.
«Монастырь является территорией Екатеринбургской епархии. Мы писали четыре запроса туда. Они говорят: «Мы не контролируем ситуацию». То есть, надо понимать, что отец Сергий не обладает никакими легитимными полномочиями распоряжаться там. Он там никем не является, как и те люди, что нас избили», - поделился Сергей в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, он снимал монастырь три дня и все было хорошо, а потом туда неожиданно пришли «урки в спортивных костюмах» и напали на него. Сергей считает, что там находится «элементарная секта». РПЦ, к сожалению, запустила ситуацию настолько, что не в силах ее контролировать, отметил он.
Кроме того, оператор рассказал, что фильм все равно выйдет, и люди узнают всю правду о Среднеуральском монастыре, в том числе о насилии над детьми.
Ранее Наталья Поклонская прокомментировала конфликт телеведущей Ксении Собчак со служителями Среднеуральского женского монастыря.
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