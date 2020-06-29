Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Лавров: Мы не сможем запретить россиянам летать за границу через Беларусь

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Лавров: Мы не сможем запретить россиянам летать за границу через Беларусь
фото: Сергей Лавров, сайт МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что авиакомпании «Белавиа» и «Турецкие авиалинии» осуществляют полеты российских граждан за границу. Известно, что с 27 марта международное авиасообщение временно прекратилось из-за распространения COVID-19.

«Мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью. Другое дело, конечно, осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии решения», - отметил он в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия» на RT.

Лавров объяснил, что Европа начинает уже открывать свои границы для туристов, но России не входит с писок этих стран, как Бразилия и США. По его словам, МИД будет обеспечивать информацию о том, какова эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах и переправлять ее в российские структуры для оценки на безопасность.

Ранее Сергей Лавров ответил, что не знает, когда откроют границы. 

БА

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью