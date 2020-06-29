Лавров: Мы не сможем запретить россиянам летать за границу через Беларусь

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29 июня 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Сергей Лавров, сайт МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что авиакомпании «Белавиа» и «Турецкие авиалинии» осуществляют полеты российских граждан за границу. Известно, что с 27 марта международное авиасообщение временно прекратилось из-за распространения COVID-19.

«Мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью. Другое дело, конечно, осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии решения», - отметил он в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия» на RT.

Лавров объяснил, что Европа начинает уже открывать свои границы для туристов, но России не входит с писок этих стран, как Бразилия и США. По его словам, МИД будет обеспечивать информацию о том, какова эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах и переправлять ее в российские структуры для оценки на безопасность.

Ранее Сергей Лавров ответил, что не знает, когда откроют границы.