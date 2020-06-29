Лавров рассказал, переболел ли он COVID-19

29 июня 2020, 11:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Министр иностранных дел России Сергей Ларов рассказал, переболел ли он новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 заразились около 40 сотрудников МИД.
«Бог миловал пока», - отреагировал дипломат на соответствующий вопрос журналиста Антона Красовского для проекта «Эпидемия» на RT.
Лавров отметил, что он, как и все сотрудники работает в своем кабинете. По его словам, за ним тоже «следят» и проверяют по несколько раз в неделю. Он добавил, что у них есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Кроме того, он старается общаться с меньшим количеством людей, а вопросы решать по телефону.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о своих результатах тестов на коронавирус.
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