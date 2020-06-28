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Путин рассказал о результатах тестов на коронавирус

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал о результатах тестов на коронавирус
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что регулярно проходит тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Регулярно, раз в три-четыре дня», - поделился глава государства, отметив, что все тесты показали отрицательный результат.

Кроме того, Путин отметил, что люди привыкли к стабильности и хорошим обстоятельствам, но это все не так. По его словам, «чрезвычайно важно» сейчас это осознать.

Ранее российский лидер заявил, что нет никаких оснований полагать, что коронавирус «кто-то вбросил», нужно противодействовать тому, что произошло.

БА

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