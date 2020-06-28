Путин по поводу происхождения коронавируса: надо противодействовать ему, «а не рассусоливать, откуда это взялось»
28 июня 2020, 14:24[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет никаких оснований полагать, что коронавирус "кто-то вбросил". Об этом Путин заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось", — считает Владимир Путин. Специалисты могут думать, допускать и прикидывать, "но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты".
Глава государства отметил, что говорить о "вбросе" коронавируса нет оснований, придерживаться этому мнению не стоит, "ничего хорошего не получится".
Путин также считает, что в глобальном смысле пандемия ничего не изменит, но послужит толчком для развития.
Путин считает "не очень зрелыми высказывания" недовольных ограничениями из-за коронавируса.
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