Путин считает «не очень зрелыми высказывания» недовольных ограничениями из-за коронавируса

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28 июня 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин ответил на "не очень зрелые высказывания тех", кто высказывал недовольство ограничениями, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Президента спросили, как он относится к заявлениям, что "кому суждено переболеть, те переболеют, а мы-то тут при чем?"

"Я думаю, что это не очень зрелые высказывания, и мне кажется, что люди, которые так считали и считают, все-таки в конечном итоге согласятся с моей позицией. — отметил Владимир путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Он добавил, что самое важное - это "жизнь близких, это соответствует морально-нравственному коду российских граждан" , при этом это не зависит от вероисповедания или национальности.

"Мы все живем на одном пространстве тысячу лет. Когда говорят "Я буду здоров или переболею легко, а там хоть трава не расти" – это такое проявление присущего западу индивидуализма. И те, кто думает иначе, когда увидят, что мы постепенно все-таки выходим из полосы трудностей, в душе тоже согласятся с той позицией, которую я сформулировал", — уверен Путин.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что в скором времени жизнь после пандемии коронавируса нового типа восстановится.