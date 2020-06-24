Путин надеется на скорое возвращение жизни россиян в нормальное русло после пандемии COVID-19
24 июня 2020, 20:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 24
Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что в скором времени жизнь после пандемии коронавируса нового типа восстановится. Глава государства призвал граждан к аккуратности.
В рамках общения с лауреатами государственных премий в Кремле российский лидер выразил надежду на то, что жизнь граждан РФ в обозримом будущем войдет в нормальное русло, вследствие чего будет проще и спокойнее работать.
Владимир Путин добавил, что пока следует соблюдать осторожность и не забывать о том, что борьба с коронавирусной инфекцией в стране продолжается.
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