Путин надеется на скорое возвращение жизни россиян в нормальное русло после пандемии COVID-19

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24 июня 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что в скором времени жизнь после пандемии коронавируса нового типа восстановится. Глава государства призвал граждан к аккуратности.

В рамках общения с лауреатами государственных премий в Кремле российский лидер выразил надежду на то, что жизнь граждан РФ в обозримом будущем войдет в нормальное русло, вследствие чего будет проще и спокойнее работать.

Владимир Путин добавил, что пока следует соблюдать осторожность и не забывать о том, что борьба с коронавирусной инфекцией в стране продолжается.