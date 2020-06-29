Глава МИД России не знает, когда откроются границы
29 июня 2020, 11:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник, 29 июня, заявил, что не знает, когда будут открыты границы, закрытые из-за пандемии коронавируса нового типа.
На вопрос об открытии границ в рамках интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия" на RT, министр ответил: "Я не знаю".
Дипломат добавил, что он в своей работе постепенно возвращается к обычному режиму, выходя из периода видеоконференций. Сергей Лавров заметил, что к настоящему моменту принял в очном режиме двух своих коллег – главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасу.
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