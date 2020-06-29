Ради памяти этих людей мы должны сделать Россию великой. Три реальных истории героев-партизан

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Фото с сайта Topwar.ru

«В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия…», – предписывала директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей от 1941 года. Мужчины, женщины, подростки… В годы ВОВ они добровольно шли в партизанские отряды и создали мощный «второй фронт» в борьбе с фашистскими захватчиками. 29 июня, в день партизан и подпольщиков, «Аргументы недели» вспоминают героические истории народных мстителей.

СИДОР КОВПАК. Этого «Деда» боялись немцы.

Сидор Ковпак (фото с сайта Topwar.ru)

Будущий командир партизан родился 7 июня 1887 года в украинском селе Котельва в бедной крестьянской семье. К началу Великой Отечественной Сидор Артемьевич уже не раз был участником военных действий. Молодой разведчик отличился во время Брусиловского прорыва в ходе Первой мировой, получил два Георгиевских креста из рук императора Николая II, сражался в рядах 25-й Чапаевской дивизии на Гражданской войне. Ни ранения, ни перенесённый тиф не могли помешать герою вновь и вновь возвращаться в бой.

В сентябре 1941-го Сидор Ковпак был председателем Путивльского горисполкома Сумской области Украинской ССР. В свои 54 года он собрал накопленный военный опыт, возглавил партизанский отряд и вступил в третью войну на своём веку. Изначально под его командованием четыре десятка человек с 36 винтовками, 5 автоматами, 8 гранатами и взрывчаткой обосновались в Спадщанском лесу. Готовиться к партизанской войне предводитель стал за 2,5 месяца. В окрестностях он сделал тайники с боеприпасами, продовольствием, одеждой и предметами быта. Бойцы прозвали своего командира – Дед. Мирный на вид старичок с бородой оказался настоящим ассом партизанских действий.

17 октября 1941 года отряд Сидора Артемьевича объединился с отрядом Семёна Руднева. Уже скоро командир Ковпак и комиссар Руднев заставили немцев всерьёз воспринять опасность партизанских отрядов, а их имена наводили ужас на фашистских захватчиков.

В октябре 1941 года соединённый отряд успешно прошёл боевое крещение. Численностью менее 100 человек партизаны отбили атаку карательного отряда, уничтожили 2 танка противника. Ковпаковцы минировали дороги и мосты, взрывали фашистскую технику, наносили сокрушительные удары там, где гитлеровцы их не ожидали. Соединение росло. В ноябре захватчики поняли – власть в районе Путивля принадлежит не им. На поиски партизанского отряда были брошены большие силы противника, но Ковпак вывел своих соратников из окружённого Спадщанского леса.

Бои в тылах врага в Курской, Брянской, Орловской областях прошли успешно. 18 мая 1942 года Сидор Ковпак получил звание Героя Советского Союза.

12 июня 1943 года ковпаковцы отправились в свой самый сложный рейд – 100-дневный поход от украинско-белорусской границы в сторону Карпатских гор. Более полутора тысяч партизан преодолели 2000 километров. Они пустили под откос 19 вражеских эшелонов, взорвали 33 автодорожных моста и 14 железнодорожных, уничтожали технику врага, нефтевышки и нефтехранилища. На счету отряда есть и 2 подбитых самолёта. За свои достижения ковпаковцы отдавали жизни. Соединение несло серьёзные потери, но партизаны сражались до конца. Карпатский рейд оказался последним для Семёна Руднева и его 19-ти летнего сына. Сам Сидор Ковпак вернулся с серьёзным ранением, которое до последнего скрывал от своих бойцов. Его отправили лечиться на Большую землю и решили больше не рисковать жизнью командира.

В январе 1944-го генерал-майор Сидор Артемьевич Ковпак стал дважды Героем Советского Союза.

ЛАРА МИХЕЕНКО. Школьница под прикрытием.

Лара Михеенко (фото - Topwar.ru)

Война застала двенадцатилетнюю школьницу в деревне Печенёво Калининской области. Там Лариса гостила вместе со своей бабушкой у дяди Лариона. В конце лета 1941-го территория деревни была оккупирована. Дядя Лары сломился под натиском фашистов и согласился служить им. Несогласных с ним маму и племянницу он выгнал из дома и отправил жить в баню. 2 года полуголодной жизни не сломили маленькую Лару. Она была готова сражаться за Родину и вскоре ей представилась такая возможность…

Весной 1943-го подруга Ларисы получила повестку явиться в фашистский сборный пункт. Оттуда дорога одна – на работу в Германию. Для девочек это было недопустимо. Поэтому 3 школьницы – Лара, Рая и Фрося отправились в лес к партизанам.

Так начался короткий, но героический боевой путь четырнадцатилетней Ларисы Михеенко. Служили партизанки в 6-й Калининской бригаде под командованием майора Рындина. Поначалу к ним не отнеслись серьёзно, но школьницы быстро смогли поменять мнение о себе. Юный возраст помогал успешно выполнять боевые задачи. Девочки не вызывали подозрений у немцев, поэтому ходили в разведку.

Разведчица Лара устроилась работать няней в деревне Чернецово, собрала данные и помогла организовать налёт на врага. А после работы в Орехово партизаны смогли угнать немецкий скот.

Михеенко зарекомендовала себя как опытная разведчица. В конце лета 1943-го её перевели в отряд, который вёл «рельсовую войну». Партизанка и здесь бесстрашно несла службу. Во время операции по взрыву железнодорожного моста через реку Дрисса Лара, рискуя жизнью, незаметно пробралась к мосту, зажгла огнепроводный шнур прямо перед приближающимся поездом противника и вывела из строя эшелон.

В ноябре 1943-го Лариса Михеенко отправилась на боевое задание в деревню Игнатово. Для неё и ещё двух взрослых партизан оно стало последним. Один из местных рассказал о разведке врагу. Дом, в который пришли бойцы, окружили. Напарников Лары убили в неравном бою, а девочку отвели на допрос. Ручная граната в кармане школьницы казалась спасением. Она бросила её в фашистов, но та почему-то не сработала.

Пытки и издевательства не помогли немцам выведать информацию. 4 ноября 1943-го разведчицы Лары Михеенко не стало. Расстрел… Орденом Отечественной войны I степени партизанка награждена уже посмертно.

ФРИЦ ШМЕНКЕЛЬ. От немецкого солдата до Героя Советского Союза.

Фриц Шменкель (фото - Topwar.ru)

8 гектаров земли русскому, 2000 рейхсмарок и 2 месяца отпуска домой немецкому солдату обещало командование вермахта за голову Фрица. К тому моменту Шменкель стал «Иваном Ивановичем» в партизанском отряде «Смерть Фашизму» Калининской области РСФСР.

Он родился 14 февраля 1916 года в местечке Варзово возле города Штеттин. Ещё до начала войны в 1932 году от рук нацистов погиб его отец – коммунист. Тогда Шменкель пообещал отомстить. В декабре 1938-го был осуждён за уклонение от службы в вермахте. В октябре 1941-го согласился встать в ряды фашистской армии. Он планировал дезертировать из части при первой возможности. Сделал это уже в ноябре того же года. 3 месяца солдат скрывался и думал, как присоединиться к антифашистскому движению.

17 февраля 1942 года его поймали «свои». В этот же день советские партизаны вошли в деревню Курганово. Запертый в одном из домов ефрейтор вермахта удивил бойцов. Командир отряда решил взять с собой немецкого дезертира. Поначалу к Фрицу относились с недоверием. Но он и не ждал обратного. Главное, что сейчас он мог идти к своей цели – сражаться против фашизма. Ему удалось убедить соратников, что не все немцы поддерживают Гитлера. Со временем Шменкелю выдали оружие.

Боец отплатил за доверие. В первом бою убил фашистского пулемётчика, а затем ещё около сотни врагов. Переодевшись в генеральскую форму вермахта, смог увести из-под носа немцев обоз с продуктами, когда его отряд голодал. Без боя взял в плен и привёл на допрос 11 полицаев.

К марту 1943-го уже заместитель командира диверсионно-разведывательной группы «Поле» Фриц Шменкель был награждён орденом Красного Знамени. Он не пожалел, что сражался плечом к плечу с советским народом, даже перед лицом смерти. В январе 1944-го его схватили около Минска. 22 февраля «изменника великой Германии» и Героя Советского Союза расстреляли фашисты. Звезду Героя он получил посмертно, лишь в 1964 году.

Из заключения Фриц смог передать последнее письмо своей жене: «Извини меня за беспокойство, которое я вам причинил тем, что до конца шёл по избранному пути. Но я не отказываюсь от своих дел и в последние часы моей жизни. Своему расстрелу я иду смело навстречу, так как я умираю за хорошее дело».