Коронавирус 28 июня: как не подхватить COVID-19 на море и почему американцы могут остаться без денег на лечение

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 28 июня в мире коронавирус обнаружен у 10 087 853 человек. Погибли 501 918 зараженных, вылечились 5 491 950. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

• Врач рассказал, как не подхватить коронавирус на море. По словам эксперта, ни в коем случае нельзя глотать морскую воду или полоскать ею рот. Также не стоит нырять: в море мог кто-то плюнуть или чихнуть. Кроме этого, нужно помнить о дистанции. Шезлонги должны стоять друг от друга на расстоянии не менее полутора метра.

• Медики, работающие с больными COVID-19, получат выплаты в июле и августе. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление. Финансовая поддержка рассчитывается, исходя из самого факта работы с инфицированными пациентами, без привязки ко времени.

• Сергей Собянин заявил, что после отмены ограничений в столице ситуация с коронавирусом не ухудшилась. Об этом мэр Москвы сообщил на телеканале «Россия-1». «Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что мы опять взлетим наверх», – сказал Собянин.

• Американцы могут остаться без денег на лечение. Администрация президента США подала иск в Верховный суд. В заявлении требуется отменить закон о медицинской страховке. Этот закон позволял американцам с низким уровнем доходов получить необходимую помощь, ведь в США медицинские услуги стоят дорого. Но Трамп решил отказать заразившимся коронавирусом в страховке.

• Учёные считают, что коронавирус поражает весь организм человека, а не только легкие. Кардиолог Эрик Тополь сообщил, что COVID-19 дает осложнения и на сердце, и на печень и почки. Врач говорит, что последствиями инфекции могут быть ухудшение свертываемости крови, головные боли, головокружение.