Трамп хочет отказать заразившимся коронавирусом в страховке

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27 июня 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Дональд Трамп на фото Globalluckpress.com/ Yuri Gripas

Американцы могут остаться без денег на лечение. Администрация президента США подала иск в Верховный суд. В заявлении требуется отменить закон о медицинской страховке.

Это больше похоже на опасную политическую игру. Белый дом обратился в Верховный суд. Администрация Дональда Трампа требует отменить Obamacare. Так называют закон «О досутпной медицинской помощи».

Этот закон был настоящей реформой в Соединенных Штатах. Медицинские услуги там стоят очень дорого. Obamacare позволил американцам с низким уровнем доходов получить необходимую помощь. Оплата лечения по системе Obamacare производилась страховыми компаниями. Вот эту систему администрация Дональда Трампа и решила сломать.

«Отмена Obamacare нанесет огромный ущерб и вызовет хаос по всей стране», — цитирует экспертов британская the Guardian: «Любой человек, купивший медицинскую страховку, а потом заразившийся коронавирусом, столкнется с потерей страхового покрытия. Если бы вы купили страховку, а потом подхватили вирус, вам бы не повезло».

Соединенные Штаты являются лидером по короанвирусу. Больше 127 тысяч человек уже умерли от этой болезни. Количество заразившихся превысило 2,5 миллиона человек. Лечение могут себе позволить только американцы с достаточно высоким уровнем доходов. Если у бедных не будет страховки, то они попросту умрут, не получив медицинской помощи.

Пока Белый дом еще только подал заявление в Верховный суд. Дата рассмотрения дела еще не назначена. Ожидается, что суд до него доберется только осенью. Принятие решения ожидается в ноябре.

Obamacare называют главным достижением Барака Обамы. Ранее Дональд Трамп уже покушался на нее и пытался отменить реформу предшественника. Однако суд ему в этом отказал.