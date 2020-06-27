Крымский инфекционист рассказал, как не подхватить коронавирус на море

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27 июня 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

море, фото: pixabay.com

Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с коронавирусом на полуострове, оценил вероятность инфицирования COVID-19 во время пляжного отдыха. Он считает, что заразиться можно во время купания.

Ни в коем случае не следует глотать морскую воду или полоскать ею рот. Кроме того, не рекомендуется нырять, добавил Антон Эльстер. Ведь в воду мог кто-то плюнуть или чихнуть. На пляже самое главное - дистанцирование. Шезлонги должны стоять друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. После каждого отдыхающего их должны обрабатывать антисептическими средствами.

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