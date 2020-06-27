Крымский инфекционист рассказал, как не подхватить коронавирус на море

Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с коронавирусом на полуострове, оценил вероятность инфицирования COVID-19 во время пляжного отдыха. Он считает, что заразиться можно во время купания.
Ни в коем случае не следует глотать морскую воду или полоскать ею рот. Кроме того, не рекомендуется нырять, добавил Антон Эльстер. Ведь в воду мог кто-то плюнуть или чихнуть. На пляже самое главное - дистанцирование. Шезлонги должны стоять друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. После каждого отдыхающего их должны обрабатывать антисептическими средствами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.