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В Анапе могут закончиться места в отелях на июль и август

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Анапе могут закончиться места в отелях на июль и август
фото: Анапа, pixabay.com

В Ассоциации Туроператоров (АТОР)  сообщили, что мест для туристов в популярных отелях Анапы на июль и август может и не быть. Отмечается, что бронирования идут с опережением прошлогодних значений в среднем на 30 процентов.

«После официального открытия курортов идет активный рост числа бронирований. По состоянию на сегодня загрузка отелей — от 20 до 50 процентов в зависимости от отеля. При этом каждый день в гостиницах идут большие заселения, и загрузка постоянно растет. Дефицита мест пока нет, но скоро начнет ощущаться», - уточнил представитель крупного туроператора.

При этом эксперты утверждают, что, в основном, можно забронировать номера категории «стандарт», а семейные и высокой категории в «хороших отелях» по системе «Все включено» становится найти сложнее. Однако еще одной причиной такого ажиотажа является открытие не всех отелей на территории курорта.

«Чартерные борта на некоторые особо востребованные даты уже заполнены, в популярных отелях, особенно с высоким уровнем сервиса и хорошей инфраструктурой, также наблюдаются остановки продаж на высокие даты», - уточнила директор по маркетингу Мария Лещева.

Ранее отельеры рассказали, как туристы массово отменяют бронь в Крыму и Сочи на июль и август. 

БА

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