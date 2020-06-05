«Это уже страшно»: отельеры рассказали, как туристы массово отменяют бронь в Крыму и Сочи на июль и август

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5 июня 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: .tourdom.ru

фото: Черное море, pixabay.com

Российские отельеры и принимающие компании раскрыли подробности ситуации с бронированием объектов размещения на черноморских курортах. Отменено уже порядка 40% заявок, а туристический сезон открыли 1 июня, пояснили они.

«Это уже страшно. У людей нет ясности: поместят ли их в обсерватор, будут ли запрашивать тесты. Нет прозрачности и понятного алгоритма», - высказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульников, отметив, что люди были готовы ехать на две-три недели.

В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства добавили, что после двух месяцев простоя люди массово начали отменять июльские брони, а возврат предоплаты клиентам осложнило отсутствие финансовых средств.

Однако в Севастополе, где смягчили ограничения, дела обстоят не лучше: «Туристы, на 100 процентов оплатившие проживание, не хотят ехать в июне, боятся и просят перенести заявки на июль, август или сентябрь».

Туроператоры в Сочи объяснили, что массового аннулирования заявок не происходит, но, узнав, что «работают только санатории с определенными ограничениями перемещения по городу, море закрыто» начинают отменять ближайшие брони.

Полноценные заезды ожидаются только в августе, потому что туристы все равно звонят и интересуются, когда будут сняты карантинные меры, говорит управляющий сетью отелей Алексей Высоканов.

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