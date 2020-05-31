Попова перечислила рекомендации Роспотребнадзора для пляжей. Загорать можно без масок

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31 мая 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

пляж, фото: pexels.com

Россиянам на пляжах можно будет загорать без маски, но необходимо соблюдать социальную дистанцию. Главный санитарный врач России Анна Попова перечислила рекомендации Роспотребнадзора для пляжей, которые приняты в связи с ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции.

Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" рассказала, что маски на пляже эксперты носить не предлагали и не предлагают, а вот расстояние между отдыхающими - да.

Как она объяснила, для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе, - должна быть социальная дистанция, "это обязательно и на пляже тоже".

Часть интервью главы Роспотребнадзора опубликован в Instagram автора программы Павла Зарубина.

Российские курорты готовятся открыть сезон, учитывая рекомендации Роспотребнадзора.