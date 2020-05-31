Попова перечислила рекомендации Роспотребнадзора для пляжей. Загорать можно без масок

Россиянам на пляжах можно будет загорать без маски, но необходимо соблюдать социальную дистанцию. Главный санитарный врач России Анна Попова перечислила рекомендации Роспотребнадзора для пляжей, которые приняты в связи с ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции.
Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" рассказала, что маски на пляже эксперты носить не предлагали и не предлагают, а вот расстояние между отдыхающими - да.
Как она объяснила, для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе, - должна быть социальная дистанция, "это обязательно и на пляже тоже".
Часть интервью главы Роспотребнадзора опубликован в Instagram автора программы Павла Зарубина.
Российские курорты готовятся открыть сезон, учитывая рекомендации Роспотребнадзора.