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28 июня 2020, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Информация о новых жертвах коронавируса получена вечером в субботу, 27 июня, из сообщения московского оперативного штаба в Telegram.

Последние три дня число умерших в столице не превышает 25. Накануне в Москве скончались 20 пациентов с COVID-19, днем ранее зарегистрировано 25 летальных исходов. Общее количество жертв COVID-19 в Москве за весь период достигло 3741.

За минувшие сутки, по данным на 27 июня, в Москве коронавирус выявили у 750 человек. Это минимальный показатель с начала апреля.

Вылечились от коронавируса в столице всего 146 тысяч человек.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова 26 июня заявила, что из 90 тысяч протестированных на антитела к коронавирусу они обнаружились у 20 процентов, у них сформировался иммунитет.

В Италии число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 240 136 человек с начала пандемии. Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.