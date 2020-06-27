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27 июня 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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В Италии число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 240 136 человек с начала пандемии. По последним данным, в Италии за сутки выявлены 175 новых случаев инфицирования.

Восемь человек, у которых был выявлен COVID-19, за сутки умерли. Это данные на субботу, 27 июня. Всего за период пандемии с выявленной коронавирусной инфекцией в стране скончались 34 716 пациента.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что страна преодолела критическую границу пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Полностью вылечили от вируса 188 584 человек, восстановление составляет 78,53%. Италия занимает девятое место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Европе отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусо