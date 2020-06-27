Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается

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27 июня 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис. Ведь в Африке и без того хватает болезней.

Врачи не могут справиться ни со вспышками Лассы, ни с Эболой, ни с Чикунгуньей, которые постоянно появляются во многих регионах. Коронавирус для Африки – это жуткое бедствие, как в экономическом, так и в демографическом плане. Наибольшее количество заражённых зафиксировано в ЮАР и Египте. Больше всего смертей по официальным данным в Египетской республике. Но многие забывают, что большая часть африканская стран находятся под властью авторитарных вождей, которые совсем не заботятся о здоровье населения.

В государствах вроде Судана, Кении или Конго тоже есть коронавирусные больные. Но местные власти едва ли расскажут правду о том, сколько именно заражённых на самом деле. Конечно же будут умалчиваться данные о смертности. В том же Судане эпидемиологическая ситуация настолько плохая, что заразились даже члены миссии ООН. За сутки там по официальным данным, выявляются сотни заражённых. По неофициальным, их могут быть тысячи. «Ковид» проник почти в каждую африканскую страну, включая Эфиопию и Джибути.

Он умудрился просочиться даже в Эритрею, где власть принадлежат самодержцу-тирану Исайясу Афеворки. По эритрейским данным, никто от коронавируса в этой стране не умер. Но всё же есть предположения, что ситуация с «уханьской пробиркой» там куда страшнее, чем кажется.

Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис. Ведь в Африке и без того хватает болезней.

Врачи не могут справиться ни со вспышками Лассы, ни с Эболой, ни с Чикунгуньей, которые постоянно появляются во многих регионах. Коронавирус для Африки – это жуткое бедствие, как в экономическом, так и в демографическом плане. Наибольшее количество заражённых зафиксировано в ЮАР и Египте. Больше всего смертей по официальным данным в Египетской республике. Но многие забывают, что большая часть африканская стран находятся под властью авторитарных вождей, которые совсем не заботятся о здоровье населения.

В государствах вроде Судана, Кении или Конго тоже есть коронавирусные больные. Но местные власти едва ли расскажут правду о том, сколько именно заражённых на самом деле. Конечно же будут умалчиваться данные о смертности. В том же Судане эпидемиологическая ситуация настолько плохая, что заразились даже члены миссии ООН. За сутки там по официальным данным, выявляются сотни заражённых. По неофициальным, их могут быть тысячи. «Ковид» проник почти в каждую африканскую страну, включая Эфиопию и Джибути. Он умудрился просочиться даже в Эритрею, где власть принадлежат самодержцу-тирану Исайясу Афеворки. По эритрейским данным, никто от коронавируса в этой стране не умер. Но всё же есть предположения, что ситуация с «уханьской пробиркой» там куда страшнее, чем кажется.