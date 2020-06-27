В главном храме ВС РФ прошло первое крещение

27 июня 2020, 19:30[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Первое крещение состоялось в главном храме Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. "Аргументы недели" выяснили, кто был первым.
Первыми, кто прошел таинство крещения в главном храме Вооруженных Сил РФ, были младенцы. Это были дети из обычных семей. Обряд проводил ключарь храма Победы, епископ Стефан.
«С сегдоняшнего дня открыт путь через крещение в церковь и остальным гражданам и воинам Вооруженных Сил Росийской Федерации», — пояснил епископ Стефан уже после совршения обряда.
Главный военных храм России открылся не так давно. В позапрошлое воскресенье состоялось его освящение. А в День памяти и скорби, приуроченный дате начала Великой Отечественной войны, его посетил Владимир Путин. Тогда он возложил цветы к монументу «Матерям победителей».
ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ В ГЛАВНОМ ХРАМЕ ВС РФ НА ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНОБОРОНЫ
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