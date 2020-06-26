Сочи после отмены карантина посетило более 30 тысяч туристов

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26 июня 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: yuga.ru

Пляж. Фото: pixabay.com

В Сочи после отмены карантинных мер работают 33 санатория и 102 гостиницы.

По словам мэра курортного города Алексея Копайгородского, на сегодняшний день в городе находятся чуть больше 30 тысяч туристов, которые заселены в гостиницы, здравницы, «находятся на пляжах».

Он отметил, что с каждым днем число туристов растет и перед властями стоит задача обеспечивать транспортную безопасность и логистику.

С отменой карантина в Сочи выросло количество авиарейсов – если 21 июня было обслужено 83 рейса, то 22 июня – уже 117 рейсов.