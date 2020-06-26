Почти 70 российских регионов начнут принимать туристов с 1 июля
26 июня 2020, 22:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
С 1 июля 67 регионов России будут готовы принимать туристов.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, ведомство рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с 1 июля.
Ранее Догузова говорила, что к началу июля для межрегиональных поездок откроются наиболее популярные среди путешественников направления, а значит, «можно будет говорить о старте летнего туристического сезона».
Глава Крыма Сергей Аксенов в середине июня сообщил, что с 1 июля на полуострове полностью открывается туристический сезон для жителей других субъектов РФ.
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