Почти 70 российских регионов начнут принимать туристов с 1 июля

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Крым. Фото: pixabay.com

С 1 июля 67 регионов России будут готовы принимать туристов.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, ведомство рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с 1 июля.

Ранее Догузова говорила, что к началу июля для межрегиональных поездок откроются наиболее популярные среди путешественников направления, а значит, «можно будет говорить о старте летнего туристического сезона».

Глава Крыма Сергей Аксенов в середине июня сообщил, что с 1 июля на полуострове полностью открывается туристический сезон для жителей других субъектов РФ.