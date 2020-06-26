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Почти 70 российских регионов начнут принимать туристов с 1 июля

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Почти 70 российских регионов начнут принимать туристов с 1 июля
Крым. Фото: pixabay.com

С 1 июля 67 регионов России будут готовы принимать туристов.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, ведомство рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с 1 июля.

Ранее Догузова говорила, что к началу июля для межрегиональных поездок откроются наиболее популярные среди путешественников направления, а значит, «можно будет говорить о старте летнего туристического сезона».

Глава Крыма Сергей Аксенов в середине июня сообщил, что с 1 июля на полуострове полностью открывается туристический сезон для жителей других субъектов РФ.

ДВа

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