Аксенов пригласил российских туристов на отдых в Крым

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19 июня 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Крыма Сергей Аксенов, Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов отдыхать на крымские курорты, а также принес свои извинения за введенный ранее обязательный режим обсервации для всех приезжающих на полуостров.

С 15 июня в Крыму отменили режим самоизоляции граждан и обязательной обсервации для всех, кто приезжает на полуостров из других регионов Российской Федерации. Кроме того, четыре дня назад в республике были открыты рестораны, кафе, площадки для пикников, фитнес-клубы, музеи, бассейны, поля для гольфа, детские аттракционы. Также крымские отели и санатории начали принимать туристов, однако пока лишь с крымской и севастопольской пропиской.

Сергей Аксенов сообщил, что с 1 июля в Крыму полностью открывается туристический сезон для жителей других субъектов РФ. Туры уже можно бронировать. Глава республики уточнил, что режим обязательного помещения на две недели в обсерватор сохраняется для людей, которые прибывают в Крым из-за рубежа.

По словам Аксенова, жесткие превентивные меры позволили республике удержать ситуацию с распространением COVID-19 под контролем.