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Россияне предпочли Абхазию Грузии при выборе места отдыха

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Россияне предпочли Абхазию Грузии при выборе места отдыха
Пицунда. Фото: Pixabay

Абхазия обходит Грузию по числу бронирований на отдых россиян.

94% оплаченных заявок на лето в Абхазию – Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум и другие города-курорты. Тем временем, в Грузию планируют поехать этим летом 4% туристов, 2% – в Белоруссию.

Средние траты семьи на проживание в сутки в Абхазии составят примерно 2175,5 рублей, в Грузии – 2277,4 рублей, в Белоруссии – 2357,6 рублей.

Сообщается, что Абхазия пока закрыта для туристов из-за распространения коронавируса – движение через границу по реке Псоу ограничено до 1 июля.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Бжания принял приглашение Путина на парад Победы 24 июня.

ДВа

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