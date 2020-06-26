К журналисту Павлу Лобкову, дважды проголосовавшему по поправкам к Конституции, пришла полиция
26 июня 2020, 16:38[ «Аргументы Недели» ]
Полиция пришла домой к журналисту Дождя Павлу Лобкову. Об этом он сам сообщил "Дождю". По словам Лобкова, он отказался пускать полицейского в квартиру до приезда адвоката.
Журналист также сообщил причину приезда полицейских. "Сказали, что собрать у меня показания", - сказал он. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков рассказал, что к корреспонденту уже выехал адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев.
Вчера Павел Лобков сообщил, что дважды проголосовал по поправкам в Конституцию. В Мосгоризбиркоме это назвали «грубейшим нарушением законодательства РФ», но эксперты считают, что схемой легко воспользоваться.
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