К журналисту Павлу Лобкову, дважды проголосовавшему по поправкам к Конституции, пришла полиция

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26 июня 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Лобков, фото: tvrain.ru

Полиция пришла домой к журналисту Дождя Павлу Лобкову. Об этом он сам сообщил "Дождю". По словам Лобкова, он отказался пускать полицейского в квартиру до приезда адвоката.

Журналист также сообщил причину приезда полицейских. "Сказали, что собрать у меня показания", - сказал он.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков рассказал, что к корреспонденту уже выехал адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев.

Вчера Павел Лобков сообщил, что дважды проголосовал по поправкам в Конституцию. В Мосгоризбиркоме это назвали «грубейшим нарушением законодательства РФ», но эксперты считают, что схемой легко воспользоваться.

Элла Памфилова, председатель Центризбиркома, прокомментировала сообщение журналиста Павла Лобкова, что он смог проголосовать по поправкам в Конституцию два раза. "Провокация".