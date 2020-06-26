Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

К журналисту Павлу Лобкову, дважды проголосовавшему по поправкам к Конституции, пришла полиция

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

К журналисту Павлу Лобкову, дважды проголосовавшему по поправкам к Конституции, пришла полиция
Павел Лобков, фото: tvrain.ru

Полиция пришла домой к журналисту Дождя Павлу Лобкову. Об этом он сам сообщил "Дождю". По словам Лобкова, он отказался пускать полицейского в квартиру до приезда адвоката.

Журналист также сообщил причину приезда полицейских. "Сказали, что собрать у меня показания", - сказал он.
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков рассказал, что к корреспонденту уже выехал адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев.

Вчера Павел Лобков сообщил, что дважды проголосовал по поправкам в Конституцию. В Мосгоризбиркоме это назвали «грубейшим нарушением законодательства РФ», но эксперты считают, что схемой легко воспользоваться.

Элла Памфилова, председатель Центризбиркома, прокомментировала сообщение журналиста Павла Лобкова, что он смог проголосовать по поправкам в Конституцию два раза. "Провокация".

НС

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью