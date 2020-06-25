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Брешь найдена. Журналист Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Брешь найдена. Журналист Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Фото: cоцсети

Журналист Павел Лобков сообщил, что дважды проголосовал по поправкам в Конституцию. В Мосгоризбиркоме это назвали «грубейшим нарушением законодательства РФ», но эксперты считают, что подобной схемой легко воспользоваться.

Журналист «Дождя» сообщил, что проголосовал на избирательном участке № 141, а через час сделал это онлайн. Для участия в электронном голосовании он зарегистрировался на mos.ru неделю назад.Тем самым он доказал несовершенство системы электронного голосования.

Ранее секретарь Мосгоризбиркома предупредил об уголовном и административном наказании за подобные действия. «Участники голосования, записавшиеся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства только 1 июля 2020 года и после установления факта, что участник голосования не получил доступ к бюллетеню дистанционного электронного голосования. Выдача бюллетеня на участке по месту жительства участникам голосования, записавшимся на ДЭГ с 25 по 30 июня 2020 года является грубейшим нарушением законодательства РФ и нормативно-правовых актов».

Владимир Попов, как пишет канал "Подъем", потребовал исключить возможность таких нарушений участковыми комиссиями. Будет ли учтен голос Лобкова, и продолжит ли работу УИК, где он голосовал, пока не уточняется.

БИ

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