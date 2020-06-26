В Дагестане завершают строительство военного медцентра

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот кадра из видео Минобороны РФ

Завершена поставка оборудования в медицинский центр в Каспийске. Это один из трех центров, строительство которые Минобороны ведет по поручению Путина.

Каспийский медцентр уже почти готов. Туда завезено больше 3,5 тысяч единиц медтехники. Медики получили целый комплекс всего, что необходимо, в том числе, томограф, УЗИ, оборудование для анстизологии.

«На объекте достигнута максимальная строительная готовность, завершается наладка оборудования, выполнено благоустройство и озеленение территории», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Строительство проинспектировал замминистра Минобороны Тимур Иванов совместно с главой Дагестана Владимиром Васильевым.

Многофункциональный медцентр в Каспийске входит в число трех центров, строительство которых ведется по поручению Владимира Путина.

Ранее военное ведомство сообщало об испытании вакционы от коронавируса. В тестировании согласился принять участие доброволец. Он рассказал о своих ощущениях.