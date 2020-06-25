В Великобритании за сутки умерли еще 149 человек с коронавирусом
25 июня 2020, 21:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Великобритании за сутки умерли еще 149 человек с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19. По сведениям британского минздрава, общее число умерших с коронавирусом в стране достигло 43 230 человек, по данным на 25 июня.
Новый вирус за сутки выявлен у еще 1118 человек, соответственно, в Соединенном Королевстве заразились COVID-19 307 980 человек. В сравнении с прошлыми сутками, численность новых зараженных почти в два раза больше. 24 июня выявили 653 инфицированных, - передает РИА Новости.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом.
В Израиле за сутки выявили 668 новых заболевших коронавирусом COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.