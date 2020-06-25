В Великобритании за сутки умерли еще 149 человек с коронавирусом

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25 июня 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Dawn Fletcher-Park, globallookpress.com

В Великобритании за сутки умерли еще 149 человек с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19. По сведениям британского минздрава, общее число умерших с коронавирусом в стране достигло 43 230 человек, по данным на 25 июня.

Новый вирус за сутки выявлен у еще 1118 человек, соответственно, в Соединенном Королевстве заразились COVID-19 307 980 человек. В сравнении с прошлыми сутками, численность новых зараженных почти в два раза больше. 24 июня выявили 653 инфицированных, - передает РИА Новости.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом.

В Израиле за сутки выявили 668 новых заболевших коронавирусом COVID-19.