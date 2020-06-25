В Израиле за сутки выявили 668 новых заболевших коронавирусом COVID-19

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25 июня 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Иерусалим, фото: pexels.com

В Израиле за сутки выявили 668 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным на 25 июня, еще один пациент с диагностированным коронавирусом скончался.

Всего в Израиле на сегодняшний день коронавирус выявлен у 22 400 человек. По данным минздрава страны, скончались всего 309 пациентов. 16 007 пациентов выздоровели.

Израильские медики рассказывают, что сейчас коронавирусом больны 6084 человека. 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 29 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, в основном - в школах. Десятки школ в Израиле закрыты на карантин, - сообщает РИА Новости.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Европе отмечается рост числа новых случаев заболевания коронавирусом