Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мосгоризбирком сообщил о случаях с повтором голосов

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Мосгоризбирком сообщил о случаях с повтором голосов
Фото: Конституция, Замир Усманов/globallookpress.com

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать за поправки в Конституцию. По его словам, сначала он отправился на избирательный участок в Москве, а после зашел на сайт mos.ru и сделал тоже самое в электронном формате.

Отмечается, что в Мосгоризбиркоме знают, что журналисту удалось проголосовать дважды. При этом зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов отметил, что похожий случай произошел на другом участке, где опечатали урну с повторным голосом. Сейчас решается вопрос об отстранении председателя УИК.

Напомним, что 25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Все граждане страны имеют возможность отдать свой голос  до 1 июля.

БА

В мире

Генерал США озвучил возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины

Генерал США озвучил возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины

Американский генерал Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего Вооруженными силами Соединенных Штатов на территории Европы, назвал возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью