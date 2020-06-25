Мосгоризбирком сообщил о случаях с повтором голосов
25 июня 2020, 13:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Ведомости
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать за поправки в Конституцию. По его словам, сначала он отправился на избирательный участок в Москве, а после зашел на сайт mos.ru и сделал тоже самое в электронном формате.
Отмечается, что в Мосгоризбиркоме знают, что журналисту удалось проголосовать дважды. При этом зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов отметил, что похожий случай произошел на другом участке, где опечатали урну с повторным голосом. Сейчас решается вопрос об отстранении председателя УИК.
Напомним, что 25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Все граждане страны имеют возможность отдать свой голос до 1 июля.
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