Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

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25 июня 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Russian Government/via Globallookpress.com

В четверг, 25 июня, стало известно, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня утром проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию страны.

Уточняется, что Медведев прибыл на избирательный участок в гимназии номер 1448 на улице Довженко в Москве и опустил бюллетень в урну.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако впоследствии из-за пандемии COVID-19 было отложено. Позднее президент России Владимир Путин объявил, что голосование состоится 1 июля. При этом фактически граждане страны имеют возможность отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.