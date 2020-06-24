Председатель ЦИК рассказала, как проголосует по поправкам в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в среду, 24 июня, рассказала, как намерена проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
В рамках беседы с журналисткой Элла Памфилова заявила, что для нее грядущее мероприятие является важным. Председатель Центризбиркома подчеркнула, что "будет голосовать традиционно", однако не уточнила, как именно распорядится своим голосом.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам состоится ровно через неделю – в среду, 1 июля.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.