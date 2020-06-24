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Председатель ЦИК рассказала, как проголосует по поправкам в Конституцию

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Председатель ЦИК рассказала, как проголосует по поправкам в Конституцию
председатель ЦИК Элла Памфилова, CEC Russia/via Globallookpress.com

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в среду, 24 июня, рассказала, как намерена проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

В рамках беседы с журналисткой Элла Памфилова заявила, что для нее грядущее мероприятие является важным. Председатель Центризбиркома подчеркнула, что "будет голосовать традиционно", однако не уточнила, как именно распорядится своим голосом.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам состоится ровно через неделю – в среду, 1 июля.

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