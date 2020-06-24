Дмитрий Реут: Москва полностью готова к голосованию по Конституции

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24 июня 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столица готова к проведению Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Все готово в полном объеме. Больше 3 тыс. 600 участков в Москве работает, из них порядка 180 - это участки по месту временного пребывания людей, основная часть - это участки, образованные по месту жительства, их более 3 тыс. 400. Все участки оснащены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, другими необходимыми предметами для того, чтобы исключить инфекционные риски», - сказал Дмитрий Реут.

Он добавил, что все участки получили бюллетени для голосования в необходимом объеме, сегодня участковые комиссии получают списки голосующих от территориальных комиссий.

«Обеспечена охрана общественного порядка на участках с сегодняшнего дня и сохранность документации о голосовании», - уточнил зампредседателя МГИК.

Дмитрий Реут напомнил, что проголосовать можно в течение семи дней - с 25 июня по 30 июня и в основной день голосования - 1 июля.

«Я напомню график работы: участковые комиссии у нас работают эти дни без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. Голосующему нет необходимости объяснять причину для голосования до дня голосования, это личное желание каждого человека. Если ему так удобно, он может прийти. Заявление не надо оформлять, достаточно прийти с паспортом на свой участок и там проголосовать в эти дни. Если есть необходимость или желание, можно вызвать членов участковой комиссии к себе домой. Для этого достаточно сейчас позвонить в участковую комиссию, так же это обращение может передать любой другой человек, допустим, соседи или родственники. Члены участковой комиссии прибудут к участнику голосованию домой, бесконтактным способом, чтобы исключить риски, связанные с инфекцией, передадут документы, удостоверят личность голосующего, он проголосует, далее бюллетень опустят в переносной ящик, голос участника будет учтен при подсчете», - отметил он.

Зампредседателя МГИК уточнил, что в Москве более 1 млн человек будут голосовать дистанционно. «Дистанционное электронное голосование начинается с 25 июня, продлится оно до 30 июня включительно. 1 июля дистанционное электронное голосование не проводится», - подытожил Дмитрий Реут.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.