ПФР рассказал, как без заявления получить выплаты семьям с детьми до 16 лет

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25 июня 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: дети, pixabay.com

Пенсионный фонд (ПФР) объяснил, как будут начисляться июльские выплаты от 5 по 10 тысяч рублей на детей до трех лет и от трёх до 16 лет. Соответствующее решение ранее принял президент РФ Владимир Путин.

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей», - пояснили в ведомстве.

При этом родители, опекуны и усыновители, которые уже получили ежемесячную или единовременную выплату на детей, получат дополнительную июльскую выплату в размере 10 тыс. руб. автоматически. Однако те, кто еще не обратился за указанными выплатами, получат их после того, как подадут заявления до 30 сентября включительно.

«В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления»», - уточнили в ПФР.

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