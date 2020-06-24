Минтруд: На июльские выплаты детям будет выделено 274 млрд рублей

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24 июня 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Деньги. Фото: pixabay.com

На единовременные выплаты на детей в июле будет потрачено 274 млрд рублей.

В Минтруде отметили, что единовременные выплаты по 10 тысяч рублей могут быть назначены более чем на 27 млн детей. Таким образом, на осуществление инициативы президента будет направлено 274 млрд рублей.

Глава ведомства Антон Котяков пояснил, что заявлений для выплат подавать не потребуется – средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на основании имеющихся в ПФР данных.

Те родители, кто еще не получил «президентские» на детей от 0 до 3 и от 3 до 16 лет, назначенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.