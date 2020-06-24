Роскосмос показал снятые с орбиты кадры парада Победы в Москве

Представители госкорпорации «Роскосмос» с помощью спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сфотографировал парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел 24 июня на Красной площади в Москве.
На опубликованных снимках можно заметить проход по площади пеших колонн, а также военную технику, которая направляется по Тверской улице к Красной площади.
Ранее сообщалось, что в мероприятии приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.
Завершил торжественное мероприятие пролет российской авиации.
Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал военный парад, который состоялся 24 июня в Москве на Красной площади, приуроченный к 75-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.#75летПобеды #ПарадПобеды #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/TXExSxyVJ8— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 24, 2020