Роскосмос показал снятые с орбиты кадры парада Победы в Москве

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24 июня 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Сергей Шойгу на параде Победы в Москве, kremlin.ru

Представители госкорпорации «Роскосмос» с помощью спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сфотографировал парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел 24 июня на Красной площади в Москве.

На опубликованных снимках можно заметить проход по площади пеших колонн, а также военную технику, которая направляется по Тверской улице к Красной площади.

Ранее сообщалось, что в мероприятии приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.

Завершил торжественное мероприятие пролет российской авиации.

Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал военный парад, который состоялся 24 июня в Москве на Красной площади, приуроченный к 75-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.#75летПобеды #ПарадПобеды #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/TXExSxyVJ8 — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 24, 2020