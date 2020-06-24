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Роскосмос показал снятые с орбиты кадры парада Победы в Москве

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Роскосмос показал снятые с орбиты кадры парада Победы в Москве
Фото: Сергей Шойгу на параде Победы в Москве, kremlin.ru

Представители госкорпорации «Роскосмос» с помощью спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сфотографировал парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел 24 июня на Красной площади в Москве.

На опубликованных снимках можно заметить проход по площади пеших колонн, а также военную технику, которая направляется по Тверской улице к Красной площади.

Ранее сообщалось, что в мероприятии приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.

Завершил торжественное мероприятие пролет российской авиации.

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