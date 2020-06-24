В Москве за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве за минувшие сутки от коронавируса нового типа скончались 14 человек. Об этом стало известно вечером во вторник, 23 июня.
«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус … общее число умерших составило 3643», - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что переболевших новой коронавирусной инфекцией может преследовать хроническая устлость, а американские ученые выяснили, то солнечные лучи инактивируют коронавирус и способны нейтрализовать его за полчаса. По мнению исследователей, карантинные ограничения усугубляют ситуацию.