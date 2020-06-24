В Москве за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19

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24 июня 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске,pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве за минувшие сутки от коронавируса нового типа скончались 14 человек. Об этом стало известно вечером во вторник, 23 июня.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус … общее число умерших составило 3643», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что переболевших новой коронавирусной инфекцией может преследовать хроническая устлость, а американские ученые выяснили, то солнечные лучи инактивируют коронавирус и способны нейтрализовать его за полчаса. По мнению исследователей, карантинные ограничения усугубляют ситуацию.