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В Москве за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19
фото: человек в маске,pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве за минувшие сутки от коронавируса нового типа скончались 14 человек. Об этом стало известно вечером во вторник, 23 июня.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус … общее число умерших составило 3643», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что переболевших новой коронавирусной инфекцией может преследовать хроническая устлость, а американские ученые выяснили, то солнечные лучи инактивируют коронавирус и способны нейтрализовать его за полчаса. По мнению исследователей, карантинные ограничения усугубляют ситуацию.

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