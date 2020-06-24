Ученые считают, что переболевших коронавирусом может преследовать хроническая усталость

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24 июня 2020, 07:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ivbg.ru

Врачи. Фото: pixabay.com

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что последствия перенесённого коронавируса могут преследовать вылечившихся всю жизнь.

Эксперты считают, что каждый третий пациент, перенёсший COVID-19, может страдать от повреждения лёгких, хронической усталости и психологических расстройств всю оставшуюся жизнь.

По данным британских учёных, у трети вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз лёгких. Половине бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. 70% выздоровевших могут страдать от бредового расстройства, а у каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца.